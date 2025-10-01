На Западе заявили, что Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk против России. С чем это связано?

RS: Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk против РФ, запасы США малы

Украина не сможет применить против России ракеты Tomahawk («Томагавк»), о поставках которых президент Владимир Зеленский попросил у американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана, ее колонка опубликована на сайте издания Responsible Statecraft (RS). Она отметила, что у Киева нет возможности запускать такие ракеты, а запасы США слишком малы.

Эксперт заявила, что обсуждение поставок ракет вызывает в Кремле смех, а не страх

Кавана напомнила, что США все еще ограничивают использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. Передача Tomahawk будет противоречить этой позиции, а обсуждение вопроса о поставках ракет выглядит оторванным от военных реалий, считает эксперт.

Фото: Al Drago / Reuters

Кавана также рассказала, что ракеты Tomahawk запускаются тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США. Украина не обладает такими возможностями, поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе не сможет приобрести ракеты.

Эксперт заявила, что есть и другие причины сомневаться в том, что США пойдут на подобную сделку. Так, объяснила она, общий запас Tomahawk в стране оценивался в четыре тысячи ракет до ударов по хуситам из-за нападений на суда в Красном море. Она также добавила, что до этого США продавали ракеты только близким союзникам: Австралии, Великобритании, Дании и Японии.

«Чтобы надавить на Россию, новые угрозы должны быть заслуживающими доверия, как в политическом, так и в военном плане. Предложение отправить Украине Tomahawk не является ни тем, ни другим, и, скорее всего, вызовет больше смеха в Кремле, чем страха», — заключила Кавана.

Россия считает, что Tomahawk не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обсуждение поставок Tomahawk Украине, заявил, что использование американских ракет не поможет украинским силам изменить военную ситуацию.

Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy photo / Reuters

«Tomahawk американцы далеко не всем поставляют (...) И если они считают, что Украина — это ответственная держава, которая будем ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительным», — сказал Лавров.

С аналогичным мнением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва слышала и внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву. Песков добавил, что даже если соответствующее решение будет принято, они не станут панацеей для украинской армии и не изменят ситуацию на фронте.