Лавров усомнился в отправке США ракет Tomahawk Украине

Лавров: Решение о поставках ракет Tomahawk Украине не принято окончательно

Решение о поставках ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ), вероятно, не принято окончательно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция выступления велась в официальном Telegram-канале ведомства.

«Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. Tomahawk американцы далеко не всем поставляют», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, заявления о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву вызваны давлением на Вашингтон европейскими странами.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американская сторона пока не выносила вердикт о поставке боевого оружия Украине США, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, это касается крылатых ракет Tomahawk.