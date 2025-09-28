США не определились с решением о передаче ракет Tomahawk Украине

Келлог: США не определились с передачей ракет Tomahawk Украине

США не определились с решением о передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американская сторона пока не выносила вердикт о поставке боевого оружия Украине. «Но я знаю, что Зеленский действительно просил их», — отметил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойного оружия. Авторы издания отметили, что ракеты позволят Киеву наносить удары по большему количеству целей.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение с поставками вооружения Киеву остается за Трампом. При этом он подчеркнул, что американский лидер примет то решение, которое в большой степени будет отвечать интересам США.

