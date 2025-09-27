Мир
13:07, 27 сентября 2025

Стало известно о возможной передаче Трампом Украине дальнобойного оружия

WSJ: Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойного оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Если комментарии Трампа будут сигналом об изменении политики, это может позволить Украине наносить удары по большему количеству целей», — отмечает издание.

По информации WSJ, американский лидер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября рассказал о возможной передаче дальнобойного оружия Киеву, однако отказался брать на себя обязательства. Издание также подтвердило просьбу Зеленского передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Tomahawk. Как сообщается, в настоящий момент администрация Трампа рассматривает такую возможность.

Ранее издание The Telegraph сообщило о просьбе Зеленского к Трампу о передаче Tomahawk. По информации источников, американский президент оценил ее «чрезвычайно позитивно».

