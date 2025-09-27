Стало известно о возможной передаче Трампом Украине дальнобойного оружия

Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и украинских чиновников.
«Если комментарии Трампа будут сигналом об изменении политики, это может позволить Украине наносить удары по большему количеству целей», — отмечает издание.
По информации WSJ, американский лидер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября рассказал о возможной передаче дальнобойного оружия Киеву, однако отказался брать на себя обязательства. Издание также подтвердило просьбу Зеленского передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Tomahawk. Как сообщается, в настоящий момент администрация Трампа рассматривает такую возможность.
Ранее издание The Telegraph сообщило о просьбе Зеленского к Трампу о передаче Tomahawk. По информации источников, американский президент оценил ее «чрезвычайно позитивно».