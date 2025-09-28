Мир
Вэнс оценил вероятность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk

Вэнс: Окончательное решение по передаче Tomahawk Украине примет Дональд Трамп
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву остается за президентом страны Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент», — оценил он вероятность передачи Киеву крылатых ракет. Также Вэнс подчеркнул, что Трамп примет то решение, которое в большой степени будет отвечать интересам США.

«Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас», — подытожил он.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойного оружия. Авторы издания отметили, что крылатые ракеты позволят Киеву наносить удары по большему количеству целей.

В разговоре с Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России нужно «проснуться и принять реальность». Также он отметил, что Соединенные Штаты продолжат работу ради достижения мира.

