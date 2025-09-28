Мир
17:44, 28 сентября 2025Мир

Вице-президент США призвал Россию «проснуться и принять реальность»

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России нужно «проснуться и принять реальность». Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox News.

«Россиянам нужно проснуться и принять реальность. (...) Сколько еще людей они готовы потерять (...) ради очень небольшой, если вообще какой-либо, военной выгоды на земле?» — задался вопросом вице-президент США.

Вэнс отметил, что позиция американской администрации по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, и США продолжат работу ради достижения мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «бесцельно» участвует в конфликте на Украине, и сравнил Москву с «бумажным тигром». По мнению американского лидера, российская экономика находится в «ужасном состоянии», а у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года.

