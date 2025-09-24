Трамп назвал Москву бумажным тигром и допустил возвращение Украины к границам 1991 года. Что на это ответили в России?

Медведев заявил о попадании Трампа в альтернативную реальность

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «бесцельно» участвует в конфликте на Украине и сравнил Москву с бумажным тигром. Он также считает, что российская экономика находится в «ужасном состоянии», а у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года. О том, как отреагировали на его резонансные заявления российские политики, политологи и военкоры — в материале «Ленты.ру».

Что сказал Трамп

После состоявшихся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Киев при поддержке Евросоюза способен не только вернуть свои территории, вероятно, включая Крым, но и «пойти еще дальше». Трамп отметил, что конфликт на Украине продолжается уже более трех лет, что «не делает чести» России и выставляет ее бумажным тигром.

В ходе встречи с президентом Украины он так же заявил, что Вашингтон будет поставлять НАТО оружие, которое затем может быть передано Киеву. Вместе с тем Трамп отказался отвечать на вопрос, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения.

У нас будет возможность это сделать чуть позже. Пока что еще слишком рано отвечать на такой вопрос Дональд Трамп президент США

По мнению американского лидера, боевые действия на Украине закончатся еще не скоро. Он подчеркнул, что Россия все еще обладает огромной военной мощью.

Фото: Alexander Drago / Reuters

Кроме того, Трамп назвал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным «ничего не значащими» и заявил, что они не облегчили процесс урегулирования конфликта на Украине.

Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат Дональд Трамп президент США

Как на слова Трампа отреагировали в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на высказывание Трампа о том, что Россия является бумажным тигром, заявил, что страна скорее ассоциируется с медведем, а «бумажных медведей» не существует. По его мнению, Трамп озвучил версию происходящего на СВО, услышанную им от Зеленского.

Вчера между президентом Трампом и Зеленским состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал то, что происходит, в версии Зеленского. И, видимо, в настоящий момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Кроме того, он отметил, что отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать достаточно острые темы, а президенты общаются на «ты».

Они же давно знакомы и действительно с уважением, тепло относятся друг к другу. И это не мешает им говорить об острых темах, а также расходиться во мнениях по многим вопросам. Каждый из них отстаивает интересы своей страны Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев написал, что Дональд Трамп «впал в альтернативную реальность», изменив позицию по Украине. По его словам, президент США опубликовал порцию «политических заклинаний» на тему слабой России.

В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден Дмитрий Медведев зампред российского Совбеза

Что пишут политологи и военкоры

Политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что после заявлений Трампа «открывается новый раунд военного противостояния».

Тот факт, что Трамп пожелал удачи сторонам конфликта, намекает на отсутствие всяких ограничений и обременений для участников. Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет Алексей Чеснаков политолог и директор Центра политической конъюнктуры

Сотрудники аналитического проекта «Ватфор» в своем Telegram-канале обратили внимание на непоследовательность заявлений Дональда Трампа и отметили, что после всех слов президент США остановится только на одном — не будет вводить санкций против России и спонсировать боевые действия.

Политолог Георгий Бовт отреагировал на заявление Трампа о «ничего не значащих» отношениях с Россией довольно кратко.

«Дружба» закончилась. Длилась примерно столько же, сколько в первый президентский срок Трампа. Предложения российского президента по Договору по СНВ тоже будут отвергнуты Георгий Бовт политолог

Ранее Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в течение еще года после истечения срока действия документа, то есть, после 5 февраля 2026 года.

Военный корреспондент Александр Коц обвинил Трампа в оторванности от реалий и заявил, что Украина никогда не вернет себе утраченные территории. Он так же отметил, что СВО является «бесцельной» исключительно с точки зрения Трампа.

Его страна находится за океаном и ее действительно мало волнует, что происходит где-то в Восточной Европе. Для нас же эта ***** [спецоперация] носит экзистенциальный характер. Грубо говоря, если мы ее проиграем, России больше не будет, как суверенного государства Александр Коц военный корреспондент

По мнению же военкора Александра Сладкова, Дональда Трампа «не слушаются Европа, Украина и Россия», поэтому он «несет оскорбительную, но пустую ахинею»