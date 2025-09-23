Трамп назвал «ничего не значащими» свои отношения с Путиным

Трамп заявил, что его отношения с Путиным не помогли добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп посетовал, что его отношения с главой России Владимиром Путиным не облегчили процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает Sky News.

«Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер не стал отвечать на вопрос о том, доверяет ли он российскому коллеге. Он пообещал, что даст ответ в течение месяца.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп сейчас больше доверяет ему, а не Путину.