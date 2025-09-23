Мир
22:41, 23 сентября 2025Мир

Зеленский сообщил о важном изменении в поведении Трампа

Зеленский: Теперь Трамп доверяет мне, а не Путину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь американский лидер Дональд Трамп доверяет ему, а не президенту России Владимиру Путину. О важном изменении в поведении главы Белого дома он сообщил на брифинге, передает «Страна.ua».

«Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — сказал он.

Зеленский также назвал беседу с Трампом «очень хорошей». «Она была, наверное, наиболее наполнена», — сообщил украинский президент.

До этого Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, доверяет ли он Путину. «Я дам вам знать в течение месяца», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

