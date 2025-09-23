Мир
Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Зеленский назвал очень хорошей встречу с Трампом на полях ГА ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН завершилась. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Украинский лидер назвал «очень хорошей» беседу с Трампом. «Она (встреча — прим. «Ленты.ру») была, наверное, наиболее наполнена», — сказал он.

Ранее Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским уклонился от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Киева. По его словам, пока еще слишком рано об этом говорить. «Мы поговорим об этом (с европейскими союзниками США — прим. «Ленты.ру») позже», — заявил американский лидер.

