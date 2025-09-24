Трамп счел действия России на Украине бесцельными

Трамп заявил, что считает действия России на Украине бесцельными

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю», — выразил свое мнение американский лидер. По его словам, это делает Россию «больше похожей на "бумажного тигра"».

Ранее Трамп выразил свое разочарование в российском президенте Владимире Путине. Он пожаловался на то, что переговоры с ним не облегчили процесс урегулирования конфликта. «Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат», — заявил глава Белого дома.