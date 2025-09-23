Трамп: Украина способна не только вернуть территории, но и пойти дальше

Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Об этом президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social после состоявшихся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Украина находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах. Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше», — написал он.

Трамп отметил, что конфликт на Украине продолжается уже более трех лет, что «не делает чести» России и выставляет ее «бумажным тигром».

Президент США пообещал поставлять Украине оружие

В ходе встречи с Зеленским Трамп заявил, что Вашингтон будет поставлять НАТО оружие, которое затем может быть передано Киеву. Он подчеркнул, что альянс может делать с переданным вооружением «то, что считает нужным». В то же время американский лидер не стал отвечать на вопрос о том, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения.

«Мы поговорим об этом (с европейскими союзниками США — прим. "Ленты.ру") позже, надеюсь, у нас будет возможность это сделать чуть позже. Пока что еще слишком рано отвечать на такой вопрос», — сказал он.

По его словам, конфликт на Украине привел к тому, что экономика России сейчас находится «в ужасном состоянии». Глава Белого дома также допустил, что от закупок российской нефти может отказаться Венгрия. «Я не говорил с ним (премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — прим. "Ленты.ру"), но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться», — сообщил он.

Трамп оценил сроки завершения украинского конфликта

По мнению американского лидера, боевые действия на Украине закончатся еще не скоро. «Очень тяжелые бои. Кажется, что это еще долго не закончится», — сказал глава Белого дома. Он, однако, подчеркнул, что Россия все еще обладает огромной военной мощью.

Трамп также выразил свое разочарование в российском президенте Владимире Путине. Он пожаловался на то, что переговоры с ним не облегчили процесс урегулирования конфликта.

Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат Дональд Трамп Президент США

Зеленский, в свою очередь, сообщил о важном итоге своих переговоров с Трампом — американский лидер теперь больше доверяет президенту Украины, а не России. «Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — сказал он, добавив, что чувствует себя «президентом США».