Трамп пригрозил РФ серьезными пошлинами в случае продолжения СВО

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) пригрозил России. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести «серьезные пошлины» в отношении Москвы, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень серьезные пошлины», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что эти пошлины, по его мнению, «очень быстро положат конец кровопролитию». Для большей эффективности этого инструмента давления на Россию Трамп призвал европейские страны присоединиться к США.

Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Фото: Mike Segar / Reuters

Трамп раскритиковал Европу и назвал «основных спонсоров» конфликта на Украине

Вместе с тем американский лидер обрушился с критикой на страны Европы. Политик обвинил их в закупке энергоресурсов у России.

«Они покупают нефть и газ у России, пока ведут борьбу с Россией. Это позор для них», — заявил президент США и призвал Европу «немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России». Американский политик добавил, что готов обсудить этот вопрос.

При этом «основными спонсорами» конфликта на Украине Трамп назвал Индию и Китай. По его словам, Нью-Дели и Пекин «спонсировали» украинский конфликт, так как продолжали закупать у Москвы нефть.

Трамп рассказал о своей работе по прекращению боевых действий

Американский лидер заявил, что сам «неустанно работает» над тем, чтобы разрешить конфликт на Украине. Он вновь признался, что полагал, что ему легко удастся сделать это благодаря отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

Я думал, что украинский кризис станет одним из тех семи войн, которые мне удалось остановить. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими Дональд Трамп президент США

В то же время глава Белого дома предъявил претензию ООН за то, что всемирная организация не оказывала ему содействия при урегулировании мировых конфликтов. По его словам, сейчас ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».

Трамп заявлял о своем намерении завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки еще до своего переизбрания на должность президента США. Так, в феврале 2023 года, выступая перед сторонниками, он пообещал в случае победы на выборах немедленно позвонить президентам России и Украины и завершить конфликт в течение 24 часов. В апреле 2025 года победивший на выборах американский политик назвал шуткой это свое заявление, заверив, что все же положит конец боевым действиям на Украине. Он предполагал, что сможет сделать это за полгода.

Солдат Вооруженных сил Украины Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В России отреагировали на угрозы Трампа

Российский сенатор Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявления американского президента на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его мнению, они были направлены на внутреннюю аудиторию.

Складывается впечатление, что произнесенная угроза — скорее для оппонентов Трампа, попрекающих его дружбой с Россией Андрей Климов российский сенатор

Сенатор предположил, что американский лидер не хочет, чтобы его «путали с пророссийски настроенными людьми». Кроме того, он призвал уделять большее внимание реальным последствиям подобных заявлений главы Белого дома, а не его словам.

Климов также напомнил, что пауза в урегулировании украинского конфликта произошла не по вине Москвы. «Все угрозы не по адресу. Но, видимо, Трампу важно произнести эти слова для внутренней американской аудитории и части союзников», — подытожил политик.