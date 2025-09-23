Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 23 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозу Трампа

Сенатор Климов: Угрозы Трампа в отношении России направлены на его оппонентов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПошлины США

Фото: Mike Segar / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против России направлены скорее на внутреннюю аудиторию и оппонентов американского лидера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он предложил следить за реальными действиями, а не высказываниями Трампа.

«Трамп много говорит, но надо понимать, для кого. Складывается впечатление, что произнесенная угроза — скорее для оппонентов Трампа, попрекающих его дружбой с Россией. А президенту, видимо, важно, чтобы его не путали с пророссийски настроенными людьми, потому что он не пророссийский, а проамериканский. Будут ли реализованы его угрозы, покажет время», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что следует относиться с большим вниманием не к словам Трампа, а к реальным последствиям, которые выражаются в распоряжениях и указах. Он также добавил, что не Россия виновата в паузе в урегулировании украинского конфликта.

«Все угрозы не по адресу. Но, видимо, Трампу важно произнести эти слова для внутренней американской аудитории и части союзников», — заключил политик.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение конфликта на Украине. Он сказал об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Трамп раскрыл позицию по признанию Палестины

    Трамп обсудит с Европой усиление давления на Россию

    Меган Маркл появилась на благотворительном концерте в украшениях на миллионы рублей

    Спустя восемь лет педофил ответит за развращение малолетнего россиянина

    В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии

    Трамп заявил об угрозе уничтожения мира

    Трамп указал на «величайшую ложь всех времен»

    Пилот российского Су-34 рассказал о существенном изменении в сбросе бомб на объекты ВСУ

    Росгвардия заменит радио на провод в дронах для СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости