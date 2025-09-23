В России ответили на угрозу Трампа

Сенатор Климов: Угрозы Трампа в отношении России направлены на его оппонентов

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против России направлены скорее на внутреннюю аудиторию и оппонентов американского лидера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он предложил следить за реальными действиями, а не высказываниями Трампа.

«Трамп много говорит, но надо понимать, для кого. Складывается впечатление, что произнесенная угроза — скорее для оппонентов Трампа, попрекающих его дружбой с Россией. А президенту, видимо, важно, чтобы его не путали с пророссийски настроенными людьми, потому что он не пророссийский, а проамериканский. Будут ли реализованы его угрозы, покажет время», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что следует относиться с большим вниманием не к словам Трампа, а к реальным последствиям, которые выражаются в распоряжениях и указах. Он также добавил, что не Россия виновата в паузе в урегулировании украинского конфликта.

«Все угрозы не по адресу. Но, видимо, Трампу важно произнести эти слова для внутренней американской аудитории и части союзников», — заключил политик.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение конфликта на Украине. Он сказал об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.