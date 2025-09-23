Трамп пригрозил России

Трамп заявил о готовности ввести серьезные пошлины в отношении России

США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение конфликта на Украине. Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень серьезные пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию», — сказал он.

Президент США также призвал европейские страны присоединиться к возможным пошлинам в отношении России, чтобы они были эффективными.

Ранее Трамп заявил, что неустанно работает над урегулированием конфликта на Украине, отметив, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.