Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:50, 23 сентября 2025Мир

Трамп пригрозил России

Трамп заявил о готовности ввести серьезные пошлины в отношении России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение конфликта на Украине. Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень серьезные пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию», — сказал он.

Президент США также призвал европейские страны присоединиться к возможным пошлинам в отношении России, чтобы они были эффективными.

Ранее Трамп заявил, что неустанно работает над урегулированием конфликта на Украине, отметив, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Тарифы на воду для россиян выросли до 80 процентов

    Российского блогера попросили заочно арестовать

    Показаны внутренности самого тонкого смартфона Apple

    Трамп пригрозил России

    Трамп резко раскритиковал Европу за закупку российских энергоносителей

    Двое подростков жестоко расправились с российскими пенсионерами у них в квартире

    Трамп назвал основных спонсоров конфликта на Украине

    Трампа поблагодарили за предотвращение войны Армении, Камбоджи, Руанды и Диснейленда

    США вложат миллиарды долларов в экономику постсоветской страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости