Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США

Трамп заявил о желании сразу позвонить Путину и Зеленскому после избрания президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. Его слова приводит РИА Новости.

Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов Дональд Трамп бывший президент США

В начале февраля Трамп заявил, что администрации американского президента Джо Байдена не следует отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) слишком много военной помощи. Вместо этого он призвал руководство страны добиваться проведения переговоров о мире. «Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы», — добавил политик.

Помощь США Украине затягивает конфликт

Бывший президент США заявил, что помощь Вашингтона Киеву только затягивает украинский конфликт. Он подчеркнул, что ситуация должна разрешиться немедленно.

Продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей

Дональд Трамп бывший президент США

Трамп выразил уверенность, что смог бы урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня.

20 февраля действующий президент США Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.

При администрации Трампа Россия не начала бы спецоперацию на Украине

Трамп подчеркнул, что при его администрации Россия не стала бы проводить специальную военную операцию на Украине.

Политик указал, что при его президентстве российский лидер Владимир Путин «никогда, никогда не пошел бы на Украину». Он указал, что видел, как войска собираются на границе, и добавил, что Путин ведет лишь переговоры.

А затем вмешался Джо Байден, который заявил, что, если Россия заберет себе небольшую часть территории (Украины), то возможно, все в порядке. Это не то, что стоило говорить Дональд Трамп бывший президент США

Экс-глава Белого дома выразил мнение, что лидерство Соединенных Штатов и их авторитет пошатнулись после вывода войск из Афганистана. Он назвал это день самым позорным в истории страны.

Трамп напомнил, что США оставили позади вооружения на 85 миллиардов долларов, погибли 13 американских военнослужащих. Он добавил, что никто не упоминает о количестве пострадавших и искалеченных людей.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов заявил, что больше доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, чем американской разведке.

До этого он обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот своей слабостью и некомпетентностью поставил мир на грань третьей мировой войны. 29 января политик в очередной раз подчеркнул свою готовность добиться мирного урегулирования конфликта в течение суток путем переговоров. «Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить», — отметил он.