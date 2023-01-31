Трамп заявил о доверии Путину и принизил американскую разведку
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что больше доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, чем американской разведке. Его слова приводит издание Newsweek.
В своей соцсети Truth Social экс-президент сослался на комментарий, который он дал после встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит причин, по которым Россия вмешалась бы в президентские выборы 2016 года в США. Он также напомнил о бывшем сотруднике ФБР Чарльзе Макгонигале, ведущей фигуре в расследовании связей кампании Трампа с Москвой.
«Помните, как в Хельсинки репортер спросил, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки"?» — выступил Трамп с уничижительной оценкой. Он указал, что понимал, что в США тогда были «очень плохие люди» наподобие экс-директора ФБР Джеймса Коми и замглавы ФБР Эндрю Маккейба.
23 января бывший высокопоставленный сотрудник ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал был арестован. Его обвиняют в нарушении санкций США за попытку исключить российского олигарха Олега Дерипаску из санкционного списка. Макгонигал уволился из ФБР в 2018 году.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве уже привыкли к обвинениям во вмешательстве в американские выборы. Он отметил, что Кремль давно не обращает внимания на подобные утверждения.