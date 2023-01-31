Трамп заявил о доверии Путину и принизил американскую разведку

Трамп заявил, что больше доверяет Путину, чем «подонкам» из американской разведки

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что больше доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, чем американской разведке. Его слова приводит издание Newsweek.

В своей соцсети Truth Social экс-президент сослался на комментарий, который он дал после встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит причин, по которым Россия вмешалась бы в президентские выборы 2016 года в США. Он также напомнил о бывшем сотруднике ФБР Чарльзе Макгонигале, ведущей фигуре в расследовании связей кампании Трампа с Москвой.

«Помните, как в Хельсинки репортер спросил, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки"?» — выступил Трамп с уничижительной оценкой. Он указал, что понимал, что в США тогда были «очень плохие люди» наподобие экс-директора ФБР Джеймса Коми и замглавы ФБР Эндрю Маккейба.

23 января бывший высокопоставленный сотрудник ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал был арестован. Его обвиняют в нарушении санкций США за попытку исключить российского олигарха Олега Дерипаску из санкционного списка. Макгонигал уволился из ФБР в 2018 году.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве уже привыкли к обвинениям во вмешательстве в американские выборы. Он отметил, что Кремль давно не обращает внимания на подобные утверждения.