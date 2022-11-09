Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США

Песков заявил, что обвинения о вмешательстве России в американские выборы стали привычными

Кремль уже привык к обвинениям о вмешательстве России в американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его реакцию приводит ТАСС.

Он отметил, что Москва давно не обращает внимания на подобные утверждения. «Мы настолько привыкли, что не замечаем», —сказал представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать заявления о российском вмешательстве в выборы в Конгресс США.

В то же время Песков сообщил, что Кремль внимательно анализирует результаты американских выборов. По его мнению, выборы в Конгресс США никак не отразятся на отношениях двух государств. Они были и будут плохими независимо от результатов голосования в США, подчеркнул он.

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