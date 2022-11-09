В Кремле оценили результаты выборов в Конгресс США словами «есть дела важнее»

Песков заявил, что Кремль внимательно анализирует результаты выборов в Конгресс США

У Кремля есть дела важнее, чем непрерывно следить за информацией о результатах промежуточных выборов в Конгресс США. Такими словами оценил итоги голосования пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее», — заявил Песков. При этом он добавил, что Москва внимательно анализирует информацию о результатах американских выборов.

Ранее пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что отношения России и США были и будут плохими независимо от результатов голосования в США. Он призвал не преувеличивать значение этих выборов для будущего двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

По предварительным подсчетам голосов, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, опередив соперников (по данным на 08:10 мск). Демократическая партия при этом заняла 215 кресел. Подсчет голосов продолжается.