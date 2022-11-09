Песков оценил отношения России и США на фоне выборов в Конгресс

Песков заявил, что отношения России и США будут плохими независимо от выборов в Конгресс

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил отношения России и США на фоне выборов в Конгресс. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что отношения России и США были и будут плохими независимо от результатов голосования в США.

«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего сущностного поменять эти выборы не могут», — сказал он.

По его словам, Москва внимательно анализирует всю поступающую информацию об американских выборах. Тем не менее он заметил, что в Кремле достаточно других дел, внутренняя политика важнее.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал правление действующего лидера страны Джо Байдена. Он заявил, что политика Байдена превратила государство в «большой жирный провал». Он объяснил это тем, что весь мир теряет уважение к Соединенным Штатам.