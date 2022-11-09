Трамп назвал США при Байдене «большим жирным провалом»

Экс-президент США Трамп: политика Байдена превратила США в «большой жирный провал»

Бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что его политика превратила государство в «большой жирный провал». Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsnation.

На фоне проходящих промежуточных выборов в Конгресс Трамп указал, что правление президента-демократа привело к потере авторитета и доверия со стороны мирового сообщества. «Все потеряно. Наша страна сейчас — большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп сообщил о наступлении коммунизма в США благодаря администрации Байдена. Он аргументировал это тем, что в стране происходит юридическое преследование политических соперников действующего главы государства, что, по его словам, является началом коммунизма.

Трампа также назвали главной угрозой Байдена, из-за которой тот рискует потерять поддержку избирателей. Отмечалось, что экс-президент США может объявить об участии в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году, что станет реваншем для политиков.