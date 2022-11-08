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14:08, 8 ноября 2022Мир

Названа главная угроза президентству Байдена

The WP: участие Трампа в выборах в США станет главной угрозой президентству Байдена

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Президент США Джо Байден может потерять поддержку электората. Газета The Washington Post (The WP) назвала главную угрозу президентству Байдена.

В материале говорится, что бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить об участии в избирательной кампании в течение нескольких дней. Именно это станет реваншем для политиков, а также заставит Байдена ответить на вызов.

«Вероятно, мне придется сделать это снова (участвовать в выборах — прим. «Ленты.ру»), но следите за новостями», — сказал Трамп.

Ранее Байден оценил возможность Демократической партии сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США (Сенатом). По его мнению, демократы смогут одержать победу в сенате, однако он признал трудности с выборами в палату представителей.

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Анастасия Заикина
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