Байден оценил возможность демократов сохранить контроль над Сенатом
Президент США Джо Байден, оценивая возможность Демократической партии сохранить контроль над Сенатом после выборов, заявил, что ей удастся отстоять большинство в верхней палате Конгресса, но значительно сложнее будет сделать это в нижней, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что это будет трудно, но я думаю, что мы можем. Я думаю, мы победим в Сенате. Думаю, с Палатой представителей труднее», — заявил американский лидер.
При этом он отметил, что сохраняет оптимистичный настрой. Он подчеркнул, что в том случае, если республиканцы установят контроль над Конгрессом, ситуация в стране изменится в худшую сторону.
Ранее газета Daily Mail рассказала, что Джо Байден, занимая пост вице-президента страны, обсуждал сделки по бизнесу в сфере азартных игр в интернете, который принадлежит его сыну Хантеру. По словам информатора, в 2012 году Байден активно участвовал звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом людей.