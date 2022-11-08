Байден оценил возможность демократов сохранить контроль над Сенатом

Байден сообщил, что демократы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса США

Президент США Джо Байден, оценивая возможность Демократической партии сохранить контроль над Сенатом после выборов, заявил, что ей удастся отстоять большинство в верхней палате Конгресса, но значительно сложнее будет сделать это в нижней, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это будет трудно, но я думаю, что мы можем. Я думаю, мы победим в Сенате. Думаю, с Палатой представителей труднее», — заявил американский лидер.

При этом он отметил, что сохраняет оптимистичный настрой. Он подчеркнул, что в том случае, если республиканцы установят контроль над Конгрессом, ситуация в стране изменится в худшую сторону.

Ранее газета Daily Mail рассказала, что Джо Байден, занимая пост вице-президента страны, обсуждал сделки по бизнесу в сфере азартных игр в интернете, который принадлежит его сыну Хантеру. По словам информатора, в 2012 году Байден активно участвовал звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом людей.