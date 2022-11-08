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06:02, 8 ноября 2022Мир

Байден оценил возможность демократов сохранить контроль над Сенатом

Байден сообщил, что демократы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса США

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден, оценивая возможность Демократической партии сохранить контроль над Сенатом после выборов, заявил, что ей удастся отстоять большинство в верхней палате Конгресса, но значительно сложнее будет сделать это в нижней, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это будет трудно, но я думаю, что мы можем. Я думаю, мы победим в Сенате. Думаю, с Палатой представителей труднее», — заявил американский лидер.

При этом он отметил, что сохраняет оптимистичный настрой. Он подчеркнул, что в том случае, если республиканцы установят контроль над Конгрессом, ситуация в стране изменится в худшую сторону.

Ранее газета Daily Mail рассказала, что Джо Байден, занимая пост вице-президента страны, обсуждал сделки по бизнесу в сфере азартных игр в интернете, который принадлежит его сыну Хантеру. По словам информатора, в 2012 году Байден активно участвовал звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом людей.

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Марина Совина
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