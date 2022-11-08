Трамп заявил о наступлении коммунизма в США

Трамп заявил, что в США около года назад наступил коммунизм

Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, что благодаря администрации действующего главы государства Джо Байдена в США наступил коммунизм. Он объяснил это тем, что в стране началось юридическое преследование политических соперников Байдена, сообщает ТАСС.

Трамп указал на то, что американские правоохранительные органы обращаются к нему с вопросами о сделках, которые он проводил 23 года назад. По его словам, данные расследования являются смехотворными.

«Это больные люди, но это то, через что нам приходится проходить. Остановите это, потому что это начало коммунизма. Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», — заявил он.

Экс-президент добавил, что благодаря усилиям Демократической партии США превратились в страну третьего мира.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти допустил, что члены Республиканской партии США могут начать процесс импичмента Байдену.