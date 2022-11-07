Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 7 ноября 2022Мир

Республиканцы допустили импичмент Байдену в случае победы на выборах

Республиканцы в США не исключили импичмент Байдену в случае победы на выборах в Конгресс

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Члены Республиканской партии США не исключают возможности процесса импичмента действующему президенту страны Джо Байдену. Такое развитие событий допустил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти, передает CNN.

Политик подчеркнул, что республиканцы никогда не будут использовать импичмент в политических целях. «Но это не значит, что этого не произойдет в другое время, если возникнет соответствующая ситуация», — добавил он.

Маккарти также отметил, что республиканцы могут провести парламентские расследования по теме проблем в работе администрации Байдена, в том числе по вопросу вывода военных сил США из Афганистана, борьбы с пандемией коронавируса и контролем над образовательной сферой.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп готовится к объявлению импичмента Байдену и уже провел переговоры с членами Республиканской партии США. Rolling Stone писало, что политик неоднократно спрашивал, «сколько» раз республиканцы планируют выносить импичмент президенту, в случае победы на промежуточных выборах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной
Российские военные вошли в поселок в ЛНР
В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре
Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией
Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов
Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.