Республиканцы допустили импичмент Байдену в случае победы на выборах

Республиканцы в США не исключили импичмент Байдену в случае победы на выборах в Конгресс

Члены Республиканской партии США не исключают возможности процесса импичмента действующему президенту страны Джо Байдену. Такое развитие событий допустил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти, передает CNN.

Политик подчеркнул, что республиканцы никогда не будут использовать импичмент в политических целях. «Но это не значит, что этого не произойдет в другое время, если возникнет соответствующая ситуация», — добавил он.

Маккарти также отметил, что республиканцы могут провести парламентские расследования по теме проблем в работе администрации Байдена, в том числе по вопросу вывода военных сил США из Афганистана, борьбы с пандемией коронавируса и контролем над образовательной сферой.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп готовится к объявлению импичмента Байдену и уже провел переговоры с членами Республиканской партии США. Rolling Stone писало, что политик неоднократно спрашивал, «сколько» раз республиканцы планируют выносить импичмент президенту, в случае победы на промежуточных выборах.