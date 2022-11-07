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10:52, 7 ноября 2022Мир

Трамп провел переговоры с республиканцами для объявления импичмента Байдену

Трамп готовится к импичменту Байдена в случае победы республиканцев на выборах

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп готовится к объявлению импичмента нынешнему американскому лидеру Джо Байдену и уже провел переговоры с членами Республиканской партии США. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.

По данным издания, политик неоднократно спрашивал, «сколько» раз республиканцы планируют выносить импичмент президенту, в случае победы на промежуточных выборах и взятия под контроль палаты представителей. Трамп также интересовался, что республиканцы готовы сделать для объявления импичмента некоторым высокопоставленным чиновникам администрации Байдена.

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Источники сообщили, что, по мнению главного кандидата на пост спикера палаты представителей республиканца Кевина Маккарти, инициирование процесса импичмента не самая лучшая политика для партии, так как может повысить рейтинг одобрения действующего президента. Позицию Маккарти поддержал и бывший конгрессмен Джек Кингстон, который консультировал Трампа и выступал в качестве его заместителя во время его президентства.

«Я не думаю, что работа над импичментом президента, который на следующей неделе станет хромой уткой, будет хорошей тратой времени [республиканцев]», — заявил он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за действующего главы государства Джо Байдена. Трамп усомнился в способности нынешнего американского лидера сохранить США. Он подчеркнул, что Вашингтон потерял свой авторитет в глазах мирового сообщества. По словам Трампа, США впервые оказались в подобном положении, лишившись уважения всех стран.

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Анжелика Бережная
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