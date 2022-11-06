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04:19, 6 ноября 2022Мир

Трамп заявил о вероятности краха США из-за Байдена

Трамп усомнился, что США смогут просуществовать еще два года под руководством Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за действующего главы государства Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп усомнился в способности нынешнего американского лидера сохранить США. «Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», — заявил политик. Он подчеркнул, что Вашингтон потерял свой авторитет в глазах мирового сообщества. По словам Трампа, США впервые оказались в подобном положении, лишившись уважения всех стран. «Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», — отметил он.

Трамп также призвал избирателей, которые «стремятся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать на предстоящих выборах в Конгресс США за Республиканскую партию.

Ранее стало известно о намерении Трампа баллотироваться на выборы президента США в 2024 году. Сообщалось, что скоро политик начнет свою избирательную кампанию после промежуточных выборов в Конгресс США.

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Варвара Кузьмина
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