Трамп намерен баллотироваться на должность президента США в 2024 году

Reuters: Трамп хочет баллотироваться в президенты США в 2024 году и скоро начнет кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на выборы президента США в 2024 году и в скором времени начнет свою избирательную кампанию после промежуточных выборов в Конгресс США. Об этих планах сообщает агентство Reuters с ссылкой на одного из приближенных лиц Трампа.

«Трамп хочет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры [на должность президента] перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает», — поделился с агентством источник.

Ранее газета The Washington Post предположила, что Трамп не спешит объявлять об участии в выборах 2024 года во многом по просьбам своих соратников из-за скорых выборов в Конгресс. Сам бывший глава государства хотя и не объявлял о своих намерениях напрямую, много раз намекал, что желает принять участие в президентской гонке.