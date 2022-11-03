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15:12, 3 ноября 2022Мир

В США объяснили нежелание Трампа объявлять об участии в президентских выборах

WP: Трамп может выдвинуть свою кандидатуру в президенты после выборов в Конгресс 8 ноября
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп не спешит объявлять об участии в выборах 2024 года во многом по просьбам своих соратников, но, несмотря на это, уже ведет себя как официальный кандидат. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как объясняет WP, сторонники Трампа отговаривают его от каких-либо заявлений до промежуточных выборов в Конгресс, утверждая, что это лишь привлечет к нему лишнее внимание демократов. Сам бывший глава государства хотя и не объявлял о своих намерениях напрямую, множество раз намекал, что желает принять участие в президентской гонке.

Так, Трамп намерен провести митинг своих сторонников в Айове — символичном месте для президентских праймериз в США. Также он планирует митинги в Пенсильвании, Огайо и Флориде, критически важных штатах на промежуточных выборах для любого кандидата в президенты от Республиканской партии. При этом Трамп неоднократно намекал, что уже принял твердое решение по поводу выборов. «Мы очень скоро примем решение», — заявил он на собрании в Аризоне. WP отмечает, что «очень скоро» может наступить в течение нескольких дней после промежуточных выборов 8 ноября, поскольку Трамп надеется вменить себе в заслугу высокие результаты республиканцев.

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Некоторые советники также указали на важность объявления кандидатуры Трампа до возможного выдвижения обвинения Министерством юстиции США в рамках расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года и неправильного обращения с секретными документами, обнаруженными в его резиденции Мар-а-Лаго. Советники полагают, что объявление кандидатуры Трампа до предъявления каких-либо обвинений поможет ему, придав делу политическую окраску.

Тем временем Трамп начал обсуждать подбор персонала для кампании и просит людей из разных штатов о содействии.

23 октября экс-президент в очередной раз заявил, что результаты прошлых президентских выборов были фальсифицированы. Он отметил, что получил больше голосов, чем любой действующий президент в истории Соединенных Штатов, и допустил, что это придется сделать снова.

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Алина Гончарова
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