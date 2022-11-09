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10:11, 9 ноября 2022Россия

В Совфеде ответили на вопрос о налаживании диалога с США после выборов

Косачев заявил об отсутствии предпосылок к налаживанию диалога России с США после выборов

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

В настоящее время отсутствуют предпосылки к налаживанию диалога между парламентариями России и США после американских выборов, поскольку антироссийский настрой имеет там консенсусный характер, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его комментарий приводит ТАСС.

Сенатор пояснил, что Россия не станет проявлять инициативу в этом вопросе, однако может откликнуться, если такой запрос поступит со стороны Вашингтона.

«Диалог был прерван не по нашей инициативе. Не нам ее сейчас и проявлять», — напомнил Косачев.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков пояснил, что возможная победа республиканцев означает отрицательную оценку действующего американского лидера Джо Байдена.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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Анна Щербакова
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