В Совфеде объяснили возможную победу республиканцев на выборах в США

Цеков заявил, что возможная победа республиканцев означает отрицательную оценку Байдена

Если Республиканская партия возьмет большинство в палате представителей Конгресса США, это будет означать отрицательную оценку президента США Джо Байдена как политика. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

«По результатам выборов, если республиканцы действительно возьмут большинство в палате представителей Конгресса, это свидетельствует о том, что политика Байдена предыдущие два года оценена гражданами США отрицательно», — объяснил сенатор.

Он подчеркнул, что ошибки действующего американского президента сказываются на результатах выборов.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

На предварительные результаты выборов отреагировал сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, получение республиканцами большинство кресел в палате представителей может приостановить русофобию. Никаких кардинальных перемен во внешней политике после выборов не будет, считает парламентарий.

В Госдуме, в свою очередь, предрекли США распад на отдельные штаты в случае, если после выборов вся власть останется в руках у нынешнего президента Джо Байдена и его команды. По словам депутата Михаила Шеремета, судьба США находится в руках простых американцев.