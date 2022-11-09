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09:00, 9 ноября 2022Россия

В Госдуме предрекли США распад на отдельные штаты

Депутат Шеремет предрек США распад отдельные на штаты, если власть останется у Байдена

Фото: Leah Millis / Reuters

США грозит распад на отдельные штаты в случае, если вся власть останется в руках у нынешнего президента Джо Байдена и его команды. Такое будущее Соединенным Штатам предрек депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости

«Если полнота власти сохранится в руках Байдена и его команды, то американское общество ждет большое потрясение, внутриполитический и экономические кризис и как итог распад на отдельные независимые штаты», — сказал Шеремет, комментируя выборы в Америке.

Депутат подчеркнул, что судьба США находится в руках простых американцев, от исхода выборов зависит будущее страны. Шеремет считает, что Байден сделал из Соединенных Штатов страну, которая не пользуется уважением в мире.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что в США может произойти пересчет голосов в некоторых штатах в случае победы Республиканской партии. «Видим, как демократы цепляются за власть», — заявил он.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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Анастасия Шейкина
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