В Госдуме допустили пересчет голосов на выборах США при победе республиканцев

Депутат Госдумы Чепа допустил пересчет голосов на выборах США при победе республиканцев

В США может произойти пересчет голосов в некоторых штатах в случае победы Республиканской партии. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, его цитирует РИА Новости.

«Видим, как демократы цепляются за власть. Не исключаю пересчетов голосов в некоторых штатах, это хваленая американская демократия в действии», — допустил он.

Депутат выразил мнение, что после окончательных подсчетов голосов республиканцы все же выиграют выборы.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что партия демократов потерпит поражение в выборах в Конгресс США. Американцы не голосуют за демократов вследствие проблем, которые были созданы представителями этой партии, считает политик.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил манипуляции в США во время выборов в Конгресс. По словам политика, речь может идти «о некоторых случаях, которые бывали в истории страны»