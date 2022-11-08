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14:29, 8 ноября 2022Россия

Медведев допустил манипуляции во время выборов в Конгресс США

Зампред Совбеза Медведев допустил манипуляции в США во время выборов в Конгресс

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил манипуляции в США во время выборов в Конгресс. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, речь может идти «о некоторых случаях, которые бывали в истории страны». «Посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США сегодня», — подчеркнул Медведев.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных парламентских выборах в Конгресс США американскому лидеру Джо Байдену будет сложно осуществлять свое президентство, а политика по финансированию Украины может измениться.

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоится в США 8 ноября. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

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Сергей Истомин
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