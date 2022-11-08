В Госдуме допустили изменение помощи Украине после выборов в Конгресс США

Лидер ЛДПР Слуцкий допустил изменение помощи Украине после выборов в Конгресс США

В случае победы республиканцев на промежуточных парламентских выборах в Конгресс США американскому лидеру Джо Байдену будет сложно осуществлять свое президентство, а политика по финансированию Украины может измениться. Это допустил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает «Парламентская газета».

По словам депутата, 79 процентов американцев в ходе опроса сообщили, что администрация Байдена зашла в тупик. Еще 65 процентов считают, что в обеих палатах победят республиканцы, добавил Слуцкий.

Председатель ЛДПР также отметил, что многие республиканцы говорят о том, что нужно перестать истощать бюджет Соединенных Штатов на помощь Украине. «С большой вероятностью не за горами конструктивный поворот в той невероятной по объему поддержке и финансовой помощи, которую оказывают США официальному Киеву», — заключил парламентарий.

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоится в США во вторник, 8 ноября. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.