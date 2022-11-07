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08:16, 7 ноября 2022Россия

Володин ответил на обвинения США о вмешательстве России в выборы в Конгресс

Спикер Госдумы Володин спрогнозировал поражение демократов на выборах в Конгресс США

Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Партия демократов потерпит поражение в выборах в Конгресс США, которые состоятся во вторник, 8 ноября. Такой исход выборов спрогнозировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, отвечая на обвинения США о вмешательстве Москвы в американские выборы.

6 ноября газета The New York Times написала, что Россия якобы начинает кампанию по вмешательству в выборы в Конгресс США — для этого она активизировала фабрику троллей и ботов. Американские эксперты в области цифровой безопасности предполагают, что главная цель информационных кампаний России — ослабить поддержку Украины.

«Новые обвинения — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра. Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей», — считает Володин.

По его словам, американцы не голосуют за демократов вследствие проблем, которые были созданы представителями этой партии.

Реагируя на обвинения США, политик подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела суверенных государств и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. Володин указал на события 2016 года, когда американцы обвинили Россию во вмешательстве в выборы — тогда президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Обозреватель газеты The Washington Post (WP) Мисси Райан написал, что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США в ноябре этого года военная помощь Вашингтона для Украины может полностью сойти на нет.

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Анастасия Шейкина
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