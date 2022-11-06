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19:54, 6 ноября 2022Мир

Американские исследователи заявили о попытках России вмешаться в выборы США

NYT: Россия активизировала троллей и ботов, чтобы повлиять на выборы в Конгресс США

Фото: Harrison Kugler / Unsplash

Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи группы Recorded Future считают, что власти России начинают кампанию по вмешательству в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Москва якобы активизировала фабрику троллей и ботов, пишет газета The New York Times.

Исследователи предполагают, что главная цель информационных кампаний России — ослабить поддержку Украины. «Очевидно, что [российские власти] пытаются заставить [администрацию президента США Джо Байдена] прекратить оказывать помощь и давать деньги Украине», — считает бывший военнослужащий и сотрудник Пентагона по информационным операциям Алекс Плитсас, который работает в консалтинговой компании Providence Consulting Group.

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Кампания ведется с помощью учетных записей в соцсетях, якобы ведущихся американцами. Они выражают недовольство политикой Демократической партии. В основном боты «орудуют» в среде избирателей штатов Огайо, Пенсильвания и Аризона. Если там победят республиканцы, они могут пересмотреть объемы помощи Киеву: по крайней мере, так считают в Москве, пишет NYT.

Впрочем, информационная кампания сейчас значительно слабее, чем была на выборах президента США 2016 года, полагают опрошенные газетой эксперты. Тем не менее, «впечатлительные зрители» могут быть подвержены и такому влиянию.

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Виктория Кондратьева
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