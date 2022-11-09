В Совфеде допустили снижение русофобии после выборов в Конгресс США

Сенатор Джабаров: победа республиканцев на выборах в Конгресс может уменьшить русофобию

Первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров допустил, что смена состава Палаты представителей в Конгрессе США на промежуточных выборах способна приостановить русофобию. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор уточнил, что никаких кардинальных перемен во внешней политике после выборов в Конгресс ожидать не стоит, поскольку основной акцент делается на внутренних вопросах государства. Однако, по его словам, нельзя исключать вероятности, что победа республиканцев сможет замедлить развитие русофобии. «Эта администрация, похоже, настолько заигралась, что возможная смена состава Палаты представителей может как-то притормозить их русофобский темп», — заявил Джабаров.

Ранее стало известно о предварительной победе республиканцев на выборах в Конгресс США. Отмечалось, что они почти вдвое опережают демократов, получив 93 места из 218 необходимых, чтобы установить контроль над Палатой представителей Конгресса государства.