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06:22, 9 ноября 2022Мир

Экзитполы показали победу республиканцев на выборах в Конгресс США

CNN: республиканцы почти вдвое опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса США

Фото: Aaron Burden / Unsplash

На данный момент республиканцы практически вдвое опережают демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Такие подсчеты опубликовал телеканал CNN.

Сообщается, что республиканцы предварительно получили 93 места из 218 необходимых, чтобы установить контроль над Палатой представителей Конгресса государства. По данным телеканала, демократам удалось получить 49 мест. В Сенате, который сейчас переизбирается на треть, республиканцы пока имеют 39 мест, в то время как демократам присвоено 38. Верхняя палата останется под началом правящей партии, если они смогут сохранить 50 мест. Республиканцем же потребуется получить 51 место для победы. Уточняется, что во время голосования в Сенате, если мнения разделились поровну, решающим голосом обладает вице-президент США, должность которого сейчас занимает Камала Харрис, представитель Демократической партии.

Промежуточные выборы в Конгресс США начались 8 ноября. Отмечалось, что внушительная часть электората проголосовала досрочно — по почте или посетив специальные избирательные участки.

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Варвара Кузьмина
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