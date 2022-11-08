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13:45, 8 ноября 2022Мир

В США начались промежуточные выборы в Конгресс

CNN: в США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс

Фото: Dieu-Nalio Chery / Reuters

В США началось голосование на промежуточных выборах, в ходе которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. Об этом сообщает CNN.

При этом телеканал NBC пишет, что внушительная часть избирателей отдала свой голос досрочно — по почте или на специальных избирательных участках, на которых это можно сделать. Таким образом, более 42 миллионов американцев уже проголосовали. Большая часть из них поддержали кандидатов от Демократической партии, передает ТАСС.

Отмечается, что на текущих выборах в большинстве американских штатов также пройдут выборы губернаторов.

Как отмечала газета The Washington Post, республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах. В случае их победы подход американцев к поддержке Украины может кардинально измениться. В частности, республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин заявила, что «при республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину».

Виктория Кондратьева
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