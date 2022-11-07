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08:19, 7 ноября 2022Мир

В США назвали условие для прекращения помощи Киеву

The WP: американский депутат пообещала, что при республиканцах помощь Украине прекратится

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В США назвали условие для прекращения помощи Киеву, передает The Washington Post (The WP) со ссылкой на депутата Республиканской партии.

«При республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину», — пообещала республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин.

В материале газеты отмечается, что республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах во вторник. В случае их победы подход американцев к поддержке Украины может кардинально измениться.

При этом известно, что в республиканской фракции нет единого мнения о том, стоит ли поддерживать Киев.

Ранее стало известно о расколе в Швейцарии касательно помощи Украине. Уточняется, что представители четырех швейцарских партий выразили разные мнения о том, нужно ли отправлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Виктория Кондратьева
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