В Швейцарии произошел раскол из-за вопроса поставок оружия Украине

РИА Новости: основные партии Швейцарии по-разному относятся к поставкам оружия Украине

В основных политических партиях Швейцарии наблюдается раскол из-за разных позиций по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответы четырех партий.

Так, лидер крупнейшей партии «Демократический союз центра» (UDC) Марко Кьеза выразил мнение, что Швейцария не должна давать разрешения на отправку произведенного в стране оружия Киеву, даже через третьи страны. По словам политика, нейтралитет его страны «заслуживает доверия только в том случае, если он применим ко всем конфликтам».

Вторая по количеству депутатов Социалистическая партия заняла самую проукраинскую позицию и отказалась давать комментарий агентству. Известно, что сопредседатель партии Маттеа Мейер ранее выступила за передачу Киеву замороженных российских активов и членство Украины в ЕС.

Представитель третьей по числу депутатов Либерально-радикальной партии (PLR) Флориана Висс заявила, что реэкспорт на Украину оружия не нарушит нейтралитет Швейцарии, а лишь закрепит безопасность в Европе.

По словам пресс-секретаря партии «Центр» Томаса Хосфстеттера, у них пока нет однозначной позиции вопросу поставок оружия, но они собираются принять решение в ближайшее время.

Ранее Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте на Украину снарядов к зенитным самоходным установкам ПВО Gepard.

«В соответствии с принципом равного обращения, [содержащимся] в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт», — заявили в правительстве.