Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 3 ноября 2022Мир

Швейцария отказалась продавать Украине снаряды для систем ПВО

Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте снарядов зенитной установки Gepard для ВСУ

Фото: Christian Charisius / Reuters

Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте на Украину снарядов к зенитным самоходным установкам ПВО Gepard. Об этом сообщило агентство Reuters с ссылкой на заявление представителей швейцарского правительства.

«В соответствии с принципом равного обращения, [содержащимся] в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт», — заявили в правительстве страны об отказе продавать боеприпасы к системам ПВО.

Ранее стало известно, что после того, как Швейцарии отказалась отозвать запрет на реэкспорт военных товаров, правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с Путиным
У покинувшего «Рубин» грузинского футболиста угнали автомобиль в Италии
Россиянина спустя 25 лет задержали за двойное убийство
Разведчик высказался о подготовке «скрытого удара» российской армии на Украине
Названа дата возобновления движения по разрушенной стороне Крымского моста
Швейцария отказалась продавать Украине снаряды для систем ПВО
Дума предложила распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев
Электроснабжение в «Москве-сити» восстановлено
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.