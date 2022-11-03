Швейцария отказалась продавать Украине снаряды для систем ПВО

Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте снарядов зенитной установки Gepard для ВСУ

Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте на Украину снарядов к зенитным самоходным установкам ПВО Gepard. Об этом сообщило агентство Reuters с ссылкой на заявление представителей швейцарского правительства.

«В соответствии с принципом равного обращения, [содержащимся] в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт», — заявили в правительстве страны об отказе продавать боеприпасы к системам ПВО.

Ранее стало известно, что после того, как Швейцарии отказалась отозвать запрет на реэкспорт военных товаров, правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить Киеву.