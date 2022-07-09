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Германия нашла поставщика боеприпасов для Украины

Spiegel: Германия нашла в Норвегии поставщика боеприпасов для Gepard для Украины

Фото: Christian Charisius / Reuters

Правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить Киеву. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Как пишет журнал, ранее поставка боеприпасов была проблематична, однако теперь ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца нашло производителя в Норвегии. Изначально правительство Германии намеревалось получить боеприпасы из Южной Америки, однако поставки оттуда не были одобрены страной-производителем — Швейцарией.

По информации издания, если все пойдет по плану, первые ЗСУ Gepard будут доставлены на Украину уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в следующий пакет военной помощи, который Германия планирует поставить Украине, войдут три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars 2. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт подчеркнула, что обучение солдат может начаться уже в июле. Когда подготовка военнослужащих завершится, вооружение передадут Украине. Кроме того, Берлин намерен передать Киеву 30 зенитных самоходных установок типа «Гепард» и систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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Марина Совина
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