Германия поставит Украине еще три комплекса РСЗО

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Германия поставит Украине три комплекса РСЗО Mars

В следующий пакет военной помощи, который Германия планирует поставить Украине, войдут еще три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars. Об этом в среду, 22 июня, сообщила глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости.

«Другие системы будут поставлены, ведется подготовка к следующей (поставке) — РСЗО Mars 2», — заявила она, выступая в бундестаге.

Глава Минобороны страны подчеркнула, что обучение солдат может начаться уже в июле. Когда подготовка военнослужащих завершится, вооружение передадут Украине.

Ранее на сайте немецкого кабмина появился список вооружений, предоставленных ФРГ Украине, а также план дальнейших поставок. Перечень военной помощи правительство Германии опубликовало впервые. Уточняется, что власти Германии намерены передать Киеву в том числе 30 зенитных самоходных установках типа «Гепард» и систему противовоздушной обороны IRIS-T.