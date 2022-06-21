Германия впервые опубликовала список поставленного Киеву оружия

Правительство ФРГ впервые опубликовало список вооружений, поставленных Киеву

Правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также план дальнейших поставок. Перечень военной помощи появился на сайте немецкого кабмина во вторник, 21 июня.

Уточняется, что власти ФРГ намерены передать Киеву 30 зенитных самоходных установках (ЗСУ) типа «Гепард», систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars с боезапасом и другие вооружения. Также украинская армия получит 22 грузовика, 80 пикапов марки «Тойота», 32 разведывательных дрона и 100 тысяч аптечек.

Всего в перечне уже поставленных стране вооружений и материалов — 38 позиций, в запланированных — 25.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия вместе с США и Великобританией передадут Киеву три РСЗО Mars 2 и несколько сотен ракет к ним, а также проведут обучение персонала.

