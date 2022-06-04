Швейцария запретила Дании и Германии поставлять на Украину боеприпасы

Швейцария запретила Дании и Германии поставлять Украине снаряды к ЗСУ Gepard и бронемашины

Власти Швейцарии запретили Дании и Германии поставлять на Украину боеприпасы к ЗСУ Gepard, а также бронемашины Piranha III. Об этом сообщил швейцарский телеканал SRF.

ФРГ планировала передать Украине 12,4 тысячи единиц снарядов к зенитным установкам. Дания собиралась направить 22 БТР Piranha III.

Как заявили в Швейцарии, подобные действия нарушают закон о военной технике, согласно которому оружие швейцарского производства запрещено передавать странам, вовлеченным в военный конфликт. Украина и Россия — участники такого конфликта.

При этом Швейцария не запретила Германии воспользоваться 42 танками Leopard 2, чтобы пополнить вооружение Украины. Ранее они эксплуатировались в Швейцарии, однако в 2010-2011 годах были списаны и возвращены в Германию. Согласно плану, ФРГ передаст эти танки в Чехию, а Чехия, в свою очередь, передаст Киеву танки времен СССР. При этом Польше было отказано в поставках Leopard 2 — Минобороны Швейцарии заявило, что танки еще не выведены официально из эксплуатации и необходимо одобрение парламента, но даже в этом случае Польша получит их лишь через несколько лет.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива об отправке оружия и техники на Украину из стран Запада является военным преступлением, так как вооружение используется для обстрелов мирных жителей. По его словам, «украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».