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Россия назвала отправку западного оружия на Украину военным преступлением

Постпред России при ООН Небензя назвал отправку оружия Запада на Украину преступлением

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Инициатива об отправке оружия и техники на Украину, исходящая от западных государств, является военным преступлением, ведь это вооружение используется для обстрелов мирных жителей. Так постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал военную помощь Киеву со стороны стран Запада во время выступления в Совете безопасности, сообщает ТАСС.

«Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — заявил постпред.

Ранее стало известно, что бесконтрольные траты Пентагона в рамках военной помощи Киеву могут стать причиной потери поддержки сенаторов Конгресса США в отношении будущих поставок вооружения. Обозреватели газеты Politico отметили, что Конгресс настроен выступить против новых пакетов из-за отсутствия должного контроля за расходом средств и вооружения, которое уже было отправлено на Украину.

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Виктория Кондратьева
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