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Конгресс США выступил против новых военных поставок Украине

Politico: Конгресс США настроен против помощи Украине из-за бесконтрольных трат Пентагона

Фото: Shutterstock

Конгресс требует контроля над тысячами единиц оружия, которые США поставили в рамках военной помощи Украине. Бесконтрольные траты Пентагона станут причиной потери поддержки конгрессменов в отношении новых военных поставок. Об обеспокоенности американских законодателей сообщает газета Politico.

Обозреватели газеты отметили, что Конгресс настроен выступить против новых пакетов военной помощи из-за отсутствия должного контроля за расходом средств и вооружений, которое уже было отправлено на Украину. Сенатор от штата Массачусетс и член Комитета по вооруженным силам США Элизабет Уоррен сообщила изданию, что контроль за вооружениями будет «критически важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование».

«Правительство США направляет миллиарды долларов гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь украинскому народу преодолеть жестокую войну Путина, и американский народ ожидает строгого контроля со стороны Конгресса и полной отчетности со стороны Министерства обороны», — резюмировала сенатор.

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Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что война всегда сопряжена с рисками и потерями в вооружениях и технике. «Риск [потери контроля над оружием] является одним из многих факторов, которые мы обычно оцениваем при оценке любой потенциальной передачи вооружения. В этом случае риск был бы значительно сведен к минимуму, если бы Россия вывела войска с территории Украины», — парировал обвинения подполковник Корпуса морской пехоты Антон Семелрот.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин признал, что власти США не обладают достаточным количеством ресурсов для отслеживания вооружений, которые передал Вашингтон в интересах Украины. Он отметил, что украинские власти знают о ситуациях, когда переданное оружие оказывается в руках противника, и сосредоточены на решении этих сложностей в логистике.

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Дмитрий Сотак
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