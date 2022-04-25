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В США признали последствия военной помощи для Украины

Глава Пентагона Остин заявил о сложностях в отслеживании оружия из США на Украине

Фото: Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США не обладают достаточным количеством ресурсов для отслеживания вооружений, которые передал Вашингтон в интересах Украины. Об этом он рассказал журналистам в ходе визита в Киев, передает ТАСС.

«У нас нет никаких сухопутных сил [на Украине], поэтому нам сложно это делать», — отметил Остин, признав это как одно из последствий решения об оказании военной помощи Киеву. Он отметил, что украинские власти знают о ситуациях, когда переданное оружие оказывается в руках противника, и сосредоточены на решении этих сложностей в логистике.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и американским министром обороны Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Киеву со стороны Вашингтона. Он назвал помощь Соединенных Штатов беспрецедентной. Стоимость военной поддержки составила 3,4 миллиарда долларов, что является «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины», подчеркнул Зеленский.

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Дмитрий Сотак
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